Как информирует «НБН» со ссылкой на MMAFightingonSBN, за несколько месяцев до реванша с украинцем, британец Эй Джей находится в весьма боевом настроении, о чем заявил промоутер Джошуа Эдди Хрин.

Последний рассказал, что боксер из Соединенного Королевства категорически настроен на возврат потерявших в первом бою с Усиком поясов.

По словам Энди Хрина, Джошуа не имеет никаких других вариантов, кроме как провести реванш с Усиком. Хотя, был момент, когда Эй Джей мог отказаться от повторного боя, подписав соглашение об отступных, чтобы украинец провел поединок с Цыганским королем Тайсоном Фьюри.

Также промоутер поведал об изменении британцем тренерского штаба и недавнем разговоре с Джошуа.

«У нас был разговор относительно отступных. Джошуа мне сказал: «Я побью Александра». Но я переспросил у него о том, как он собирается сделать это, если еще даже не начал работать со своим новым тренером? На это он мне ответил, что справиться с украинцем и без тренера», — заявил Эдди Хрин.

Напоследок промоутер подчеркнул, что Джошуа имеет весьма боевое настроение перед реваншем.

Ранее в Сети появилась информация о дате реванша между Усиком и Джошуа.