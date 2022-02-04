Как информирует «НБН» со ссылкой на AAP, Джордж Камбосос намерен выбрать себе того из соперников, кто предложит лучшую сделку.

Согласно словам самого Джорджа, для него никакой разницы нет, кто же станет его соперником – украинец или американец. Более того, он заявил, что если будет нужно, то проведет бой с обоими боксерами за один вечер.

Цитата из заявления Камбососа:

«Я не имею какого-то преимущества, с кем из них провести бой. Если будет такая необходимость, то я смогу подраться и с Ломаченко, и с Хейни за один вечер. Но речь в том, кто из них предложит лучшую, более выгодную сделку».

По словам австралийца, украинец и американец должны продемонстрировать, насколько сильно они хотят с ним подраться. Действующий чемпион мира также добавил, что бой будет проведен исключительно на территории Австралии.

Как известно, любителей мира бокса ожидает еще один впечатляющий поединок. Речь идет о реванше между Джошуа и Усиком. Более того, британец недавно заявил, что сможет победить украинца без помощи тренера.