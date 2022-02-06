Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Манчестер Сити, Пеп Гвардиола весьма обеспокоен ситуацией в Украине.

Сам наставник «МанСити» признался, что по настоящее время у него не было момента поговорить с Александром Зинченко, так как игрок сборной Украины только недавно вернулся в состав команды из-за полученной травмы. Однако разговор об этом у тренера и футболиста точно будет.

Кроме того, Пеп Гвардиола выразил слова поддержки Украинскому государству. Более того, испанский тренер пожелал гражданам нашей страны продолжать оставаться сильными.

Цитата из заявления Гвардиолы:

«Тот факт, что подобного рода вещи происходят в двадцать первом веке, весьма сильно удручает. Настораживает, когда принимают подобные решения ввиду собственных политических интересов. Принять это весьма трудно. Ведь это две соседние страны, которые вместе были… Но, к сожалению, мы видим то, что мы видим».

Кстати говоря, фанаты еще одного английского футбольного клуба, «Вэст Хэм», за который также выступает наш земляк Андрей Ярмоленко, весьма жестко отреагировали на то, что украинец не отпраздновал гол на последних минутах основного времени, спасший команду от поражения.