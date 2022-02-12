Как информирует «НБН» со ссылкой на AS, согласно данным источника, игрок сборной Польши заинтересован в том, чтобы продлить свою футбольную карьеру в ФК «Реал» (Мадрид), несмотря на то, что ему исполнилось уже тридцать три года.

Согласно информации издания, игрок «Баварии» готов даже на то, что в испанском клубе ему будут платить меньшую заработную плату за его работу.

Но что интересно, что для самого «Реала» более приоритетным является приобретение футболиста дортмундской «Боруссии» Эрлина Голанда. И только если переговоры с 21-летним норвежским футболистом будут окончательно провалены, тогда испанская команда может акцентировать свое внимание на Левандовском.

Как известно, то, что Левандовский намерен покинуть Германию, сообщается уже не впервые. Ранее уже сообщалось, что бомбардир «Баварии» не спешит подписывать новый контракт с футбольным клубом, в котором он играет сейчас.