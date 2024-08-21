Как информирует «НБН» со ссылкой на материал европейского портала Sport45, голкипер «Реал-Мадрид» Андрей Лунин решил не продлевать срок действия контракта с испанским клубом

В частности, благодаря тому, что украинцу удалось проявить свои лучшие качества в прошлом сезоне, когда основной вратарь «Реал-Мадрид» Тибо Куртуа был травмирован, с наступлением весны со стороны мадридцев Лунину поступило предложение о заключении обновленного контракта, предусматривающего игру за испанский клуб в течение еще четырех лет.

Впрочем, поскольку вратарь нацсборной Украины оказался несколько разочарован потерей места в основном составе к концу сезона, подобная неурядица заставила Лунина задуматься о будущих перспективах.

В итоге, Лунин отказался от пролонгации контракта с «Реал-Мадрид», рассчитанным до прихода летнего сезона-2025: Андрей намерен отработать до истечения срока договоренностей, после чего примет решение о переходе в статус «свободного агента», доступного для «покупки» другими клубами.

Ранее мы писали о том, как у Марлона получилось досрочно расторгнуть контракт с «Шахтером».