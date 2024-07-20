О том, почему португалец Жорже Мендеш, являющийся менеджером украинского вратаря Андрея Лунина не оставляет надежды убедить спортсмена побыстрее покинуть состав «Реал-Мадрид», пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания Madrid Universal.

Как стало известно, вышеописанные «провокации» со стороны агента Лунина, вызваны ухудшением отношений Мендеша с руководством «Реал-Мадрид» — испанцы долго «сопровождали» его клиента Лени Йоро из «ЛОСК-Лилля», однако последний, в итоге, стал игроком «Манчестер-Юнайтед».

Именно по указанной причине, португальский агент утратил сильную «коммерческую» позицию в мадридском «Реале», несмотря на желание вести переговоры о Лунине: испанский клуб весьма ценит украинца, но осознает — тот может отказаться от обновления контракта.

Ранее мы писали о том, что «Реал-Мадрид» называл сумму, за которую готов отпустить Лунина в «Интернационале».