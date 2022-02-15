Как сообщает «НБН» со ссылкой на WBO, в конце минувшего года наш земляк провел уже шестой успешный бой-защиту пояса WBO International. В этом поединке украинский боксер победил Ису Чаниева. Именно эта победа позволила ему выйти в рейтинге WBO на вторую строчку, максимально приблизившись еще к одному легендарному украинскому боксеру Василию Ломаченко.

Рейтинг WBO боксеров в легком весе

Сам рейтинг WBO выглядит следующим образом:

Vasily Lomachenko (Ukraine); Denis Berinchyk (Ukraine); Angel Fierro (Mexico); Isaac Cruz (Mexico); Shuichiro Yoshino (Japan); William Zepeda (Mexico); Francesco Patera (Belgium); Gary Callie (Ireland); Gustavo Lemos (Argentina); Michel Rivera (Dominican Republic).





Буквально вчера еще один чемпион мира по боксу из Украины Александр Усик записал видео, где запечатлел момент получения им пояса WBC, который он отобрал у Энтони Джошуа. При этом наш соотечественник сказал, что для полной коллекции ему не хватает только одного титула, владельцем которого сейчас является Фьюри. Но Усик пообещал отобрать этот пояс у британца.