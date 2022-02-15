Как сообщает «НБН» со ссылкой на WBO, в конце минувшего года наш земляк провел уже шестой успешный бой-защиту пояса WBO International. В этом поединке украинский боксер победил Ису Чаниева. Именно эта победа позволила ему выйти в рейтинге WBO на вторую строчку, максимально приблизившись еще к одному легендарному украинскому боксеру Василию Ломаченко.
Рейтинг WBO боксеров в легком весе
Сам рейтинг WBO выглядит следующим образом:
- Vasily Lomachenko (Ukraine);
- Denis Berinchyk (Ukraine);
- Angel Fierro (Mexico);
- Isaac Cruz (Mexico);
- Shuichiro Yoshino (Japan);
- William Zepeda (Mexico);
- Francesco Patera (Belgium);
- Gary Callie (Ireland);
- Gustavo Lemos (Argentina);
- Michel Rivera (Dominican Republic).
Буквально вчера еще один чемпион мира по боксу из Украины Александр Усик записал видео, где запечатлел момент получения им пояса WBC, который он отобрал у Энтони Джошуа. При этом наш соотечественник сказал, что для полной коллекции ему не хватает только одного титула, владельцем которого сейчас является Фьюри. Но Усик пообещал отобрать этот пояс у британца.
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