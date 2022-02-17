Жена спортсмена в своих Instagram-stories сделала репост публикации блогера из РФ. В посте россиянин показал картинку с руками, которые окрашены в цвет флагов его страны и Украины, которые тянутся друг ко другу. Он призвал пользователей выложить «дружеские руки» к себе на страницы, как напоминание о том, что украинцы – «братский народ».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на tribuna.com.

После этого Малиновская продемонстрировала реакцию одного из читателей. Пользователь соцсети был возмущен тем, что жена футболиста «забыла» об оккупации украинских территорий Россией и тысячах убитых соотечественников за восемь лет войны на Донбассе.

В следующих stories супруга знаменитого спортсмена начала объяснять подписчикам свою позицию в вопросе отношений со страной-агрессором. Она написала, что простые люди не являются виновниками боевых действий, от которых также пострадала и ее семья, кроме того, она хочет, чтобы крымский полуостров «был украинским».

В конечном итоге девушка просто удалила серию картинок со своими высказываниями и выложила видео, где продолжила доносить свою точку зрения.

Через некоторое время Малиновская закрыла свою страницу, ограничив к ней доступ пользователей, которые не подписаны на ее аккаунт.

Напомним, что в прошлом месяце блогерша Лина Мартовская пожаловалась на жизнь в Крыму. Россиянка не выдержала и покинула аннексированный полуостров, переехав в Москву. Девушка в своих соцсетях выложила видео, где рассказала, с какими проблемами ежедневно сталкиваются крымчане.