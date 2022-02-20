Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Чемпионат».

Известно, что Степанова завоевала «золото» на международных соревнованиях в Пекине в составе эстафеты. Но почему-то после этого она позволила себе грубо высказаться в адрес лиц, которые критически к ней относятся по тем или иным причинам.

Россиянка назвала людей яркими представителями интернет-фауны, хейтерами и троллями.

Дословно из заявления лыжницы из России:

«Я уже практически вытравила вас в собственных микроблогах. Однако на других ТОП-сайтах, и на этом тоже, вы до сих пор чувствуете себя, как медведь в заповеднике».

Продолжая свое гневное высказывание к болельщикам, российская спортсменка продолжила:

«Вероятно, мне повезло. Ведь я в реальной жизни еще не встречала людей, которые бы хейтили. Как следствие, я на таких в Интернете смотрю, и впечатление, как будто бы я в зоопарк с экзотическими животными хожу. Что же заставляет анонимных персонажей упражняться в потоках грубости, а также желчи? Особенно это странно, когда ты сам никого не критикуешь, не обзываешь, и не нападаешь ни на кого».

Буквально вчера, 19 февраля, стало известно о радостной вести для Украины в мире спорта. Наши спортсменки по стрельбе из лука в помещении завоевали для страны титул чемпионов Европы.