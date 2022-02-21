Как информирует «НБН», об этом говорится в материале, опубликованном ресурсом vRINGe.com.

Когда Чисоре задали вопрос о том, может ли быть бой между Уайтом и Фьюри? На это боксер ответил, что это совсем не тот поединок, на который соберется целый стадион «Уэмбли».

«Это совсем не тот бой, который дает азарт. А вот болтовни будет много… Но вот если Тайсон и Джошуа точно продадут «Уэмбли», — заявил спортсмен.

Когда боксеру напомнили, что изначально Джошуа должен провести поединок с украинским чемпионом Усиком, который одержал победу в первом поединке, британский боксер ответил:

«Я лично сделаю ставку на то, что Джошуа реально вытрет пол Александром в предстоящем реванше».

Свою точку зрения относительно предстоящего реванша между Усиком озвучивал раньше также и Тайсон Фьюри, который высказал слова уверенности в победе украинца.