Как информирует «НБН», свое мнение о происходящем спортсмен опубликовал в Facebook.

В своем сообщении игрок сборной Украины написал, что украинцы и россияне никогда братскими народами не были, ведь братьям никто никогда не навязывает комплекс неполноценности, а при возможности не набрасывает петлю на шею. Для «великой и могучей», по словам футболиста, Украина всегда была костью в горле.

Бомбардир добавил, что среди россиян очень мало тех, которые выражали украинцам свою поддержку. Большая часть среди людей из этого народа – «биомасса, зазомбированная пропагандой, которая живет в угнетении и страхе».

По словам Романа Зозули, украинцы – это совершенно другая нация, которая не стремится завоевать чужое. Но и свое мы отдавать не собираемся.

«На восьмом году боевых действий, весь мир, наконец осознал и прозрел, что на территории Украинского государства никакого гражданского конфликта нет. Теперь все поняли, что мы сдерживаем агрессию России, и мы не дадим распространиться ей на всю Европу. По состоянию на сегодняшний день ценой этого стало уже пятнадцать тысяч жизней», — пишет Роман Зозуля.

Феерический конец кремлевского режима уже близок

Говоря о президенте Российской Федерации Владимире Путине, Зозуля добавил:

«Теперь весь мир должен понять и другую истину. Путин – это реинкарнация Гитлера. И у него есть планы, которые более амбициозны, нежели захват одной Украины. Именно поэтому сейчас крайне важно, чтобы мир объединился, ввел санкции против его проклятого режима. А насчет физического сопротивления, я имею в этом убеждение, Вооруженные силы Украины справятся. Ведь характер украинских военных выкован из стали. Победа Украины уже близко, как и феерический конец кремлевского зла. Верю в Украину, в победу и армию нашей страны».

Примечательно, что такие слова украинского футболиста вызвали восхищение у подпищиков спортсмена. Люди благодарят Романа за такую поддержку и мотивацию в столь сложное для страны время.

Буквально недавно стало известно, что во время пресс-конференции глава Кремля Путин заявил журналистам, что Минские соглашения больше уже не действуют.