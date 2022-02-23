Как информирует «НБН» со ссылкой на ютуб-канал Matchroom Boxing, известно, что Усик уже улетел в Великобританию для проведения переговоров по реваншу с Эй Джеем. В свою очередь промоутер британца уже сообщил, что сторонам удалось договориться о проведении повторного поединка.

Также Эдди Хирн отметил, что сторонам якобы не нужно заключать сделку. Согласно словам промоутера, между командами украинца и британца уже есть необходимая договоренность по проведению реванша. Все что осталось сделать, это уточнить дату, а также место проведения боя.

В это же время промоутер Джошуа подчеркнул, что поединок между украинским и британским спортсменами может состояться уже в мае. Более того, Хирн не исключает, что Усик может в очередной раз драться с Эй Джеем на родине своего оппонента по рингу.

Дословно из заявления Эдди Хирна:

«Я сейчас разговариваю с Александром Красюком, а также Эгисом Климасом. Сделку нам заключать не нужно, так как она уже есть. Контракт подписан. Все что нужно сделать, это просто согласовать место проведения, а также дату боя. Это неизбежно должно произойти».

Касательно вероятных результатов проведенного реванша, ранее Дерек Чисора высказал собственное мнение относительно того, что британский боксер победит Усика.