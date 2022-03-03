В своем Instagram-аккаунте Левченко написала, что у нее нет слов, чтобы описать происходящее. Спортсменка поблагодарила весь мир и тех, кто не молчит о войне в Украине, информирует «НБН».

«Это боль и ад», — призналась легкоатлетка, отметив, что жизнь никогда не станет прежней.

Левченко не стала скрывать свои эмоции, написав, что она умирает внутри, поскольку хочет жить дома в украинской столице. Она заявила, что на ее страну 24 февраля напала армия Российской Федерации и происходящее сейчас – самая большая глупость.

Легкоатлетка рассказала, что в нашем веке воевать с людьми может начать только тот, кто считает себя всемогущим богом, человек, который сошел с ума. По ее мнению, именно таким стал глава Кремля Владимир Путин.

Ранее украинская легкоатлетка Елизавета Брызгина заявила, что ей стыдно за жителей ОРДЛО. Спортсменка, которая родилась в Луганске, эмоционально рассказала, что ждет «ДНР» и «ЛНР» после признания Российской Федерацией.