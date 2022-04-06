Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram Аксенова.

Приняли решение лишить всех званий и регалий, орденов, званий почетных граждан городов и районов всех деятелей Украины, запятнавших себя в части проведения специальной военной операции в отношении России, русских, русскоязычных граждан Украины.

Среди них боксер Усик, почетный гражданин Симферополя. Теперь будет поручение главе администрации Симферополя лишить его этого статуса. Уверен, что все поддержат без исключения.

Бывший президент Украины Кравчук, Куницын (бывший премьер-министр Крыма) и вся шваль, которая активно пиарится на украинских каналах.

Они недостойны звания и награды Республики Крым