Стефан Эль-Шаарави – посол фонда одной из крупнейших гуманитарных организаций Италии Cesvi, которая сейчас помогает украинцам. Как сообщает «НБН» со ссылкой на Instagram футболиста, он поддержал центр «Маленький принц» в городе Сигит в Румынии, где Cesvi дает убежище матерям с детьми.

Я знаю и поддерживаю Cesvi в течение долгого времени, всегда на переднем крае чрезвычайных ситуаций в Италии и во всем мире. По этой причине я решил поддержать проект центра «Маленький принц» в Сигету-Мармацией в Румынии, где Cesvi предлагает убежище матерям с детьми, бежавшим от войны: здесь они находят безопасность, защиту от бомб и разрушений. Очень важно в это непростое время оказать посильную поддержку этим семьям. Все дети имеют право на мирное детство в окружении своих близких. Поможем им вместе

— написал Эль-Шаарави в своем аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось, что голкипер ПСЖ Кейлор Навас принял у себя дома 30 украинских беженцев, а его звездный одноклубник Серхио Рамос продает эксклюзивные худи для помощи украинцам.

Также бывший звездный нидерландский футболист мадридского Реала, миланского Интера и других клубов Уэсли Снейдер помог собрать значительную сумму для переселенцев из Украины.

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