Супруга спортсмена призналась, что он не мог отвечать на провокационные вопросы, ведь семье постоянно поступали угрозы, сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Екатерины Усик для FanDay.

Я жила в Крыму при России до 2017 года. Я ездила постоянно с украинским флагом на машине и мне ее обещали взорвать. Ко мне подошел знакомый и говорит: «Кать, мне передали, если ты не снимешь флаг Украины – машину взорвут». Конечно, никто ничего не сделал.

Когда у Саши проплаченные журналисты постоянно спрашивали: «Чей Крым?», параллельно поступали угрозы нашей семье. Все знали, где я живу, а они были способны на все, что угодно. Саня просто не мог высказать свою позицию. Дошло до того, что угрожали прийти домой, найти что-то запрещенное в России и отдать меня в СИЗО, а детей в детдом. Вы же понимаете, что если бы они захотели что-нибудь найти, то нашли! Вот вам и ответ, почему Саша ничего не мог сказать.

Сейчас они угрожают, что заберут мой дом. Пусть отнимают! Все равно рано или поздно Крым вернется в состав Украины. И крымчане это знают