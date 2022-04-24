Как информирует «НБН» со ссылкой на Sport.ua, в первой половине боя Тайсон Фьюри имел небольшое преимущество, а уже в шестом раунде он отправил своего оппонента в нокаут. Таким образом, Цыганский король одержал чистую победу и защитил свой пояс WBC.

Стоит отметить, что согласно предположениям некоторых средств массовой информации, это мог быть последний поединок для Тайсона Фьюри.

Сам бой проходил на стадионе Уэмбли, что в столице Великобритании Лондоне.

Примечательно, что на большом экране было включено обращение Владимира Кличко. В ходе него украинский чемпион заявил, что в Украине сейчас идет война и что украинцы нуждаются в поддержке. Кроме того, он выразил слова благодарности за поддержку детей, матерей и отцов из Украины.

Ранее была опубликована история, статистика и прогнозы на прошедший поединок между Фьюри и Уайтом.