О том, что экс-чемпион мира Майк Тайсон проведет бой со своим соотечественником, с боксером-блогером Джейком Полом, пишет «НБН», ссылаясь на подробный анонс, размещенный в официальном Instagram-аккаунте последнего указанного спортсмена.

Как стало известно, проведение поединка легенды и «выскочки» запланировано на 20-е июля текущего года, в ринге AT&T-Stadium в городе Арлингтон (штат Техас США). Предполагается, что эта схватка может стать ключевым событием вечера, поскольку трансляция мероприятия уже выкуплена Netflix.

Следует напомнить, что карьера Майка Тайсона завершилась в далеком 2005-м году, но его противнику лучше учесть, — боксер имел в активе на тот момент 50 побед и лишь 6 поражений.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что спарринг-партнер, виновный в срыве схватки Усика и Фьюри, называл реальную причину получения травмы британцем.