О том, кто по мнению Уордли нанес ему самый впечатляющий и неожиданный удар, если учитывать всех, с кем он выходил в ринг, пишет «НБН», ссылаясь на материал talkSPORT.

По словам Уордли, ему приходилось сталкиваться в ринге с Энтони Джошуа (10 раундов), Тайсоном Фьюри, Диллианом Уайтом, Александром Усиком, Филипом Хрговичем (месяц совместных тренировок) и Дереком Чисорой, получившими «громкие имена» сейчас, то есть оказавшиеся в топ-10. При этом, всех указанных боксеров, британец смог эффективно «поразить», чем весьма доволен, и одновременно благодарен за полученный опыт.

Впрочем, все вышеописанные чемпионы не слишком впечатлили Уордли, так как он подчеркнул:

Но был один соперник, который ударил меня сильнее всего — Уайт. Когда он несколько раз поймал меня этим быстрым левым чек-хуком — это застало меня врасплох.

Ранее мы писали о том, что спарринг-партнер, виновный в срыве схватки Усик vs. Фьюри, называл реальную причину травмирования британца.