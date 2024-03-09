О том, какое мнение о вышеописанном бое прозвучало от известного тренера и аналитика бокса Тедди Атласа, в свое время наставлявшего легендарного Майка Тайсона, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал YouTube-канала Fight Hub TV.

По словам Атласа, залогом триумфа Джошуа — накопленный опыт и серьезнейшее отношение к бою. Однако, следует отметить, что британец отлично осознавал, какие «финты» ему стоит ожидать от камерунца, и потому «отнесся к этому с уважением», проведя соотвествующую подготовку к поединку.

Бывший тренер Тайсона подчеркнул:

Джошуа прекрасно использовал обманные движения, чтобы отвести левую руку Нганну, и тогда он смог поразить его правой рукой… Опыт Энтони показал, что он может увидеть возможность для удара правой рукой против парня, который не имеет такого опыта.

Ранее мы писали о том, что британский чемпион Уордли признавался, от кого из действующих «супертяжей» ему попадало сильнее всего.