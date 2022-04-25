Кличко заявил, что может вернуться в бокс после того, как в Украине закончится война, сообщает«НБН» со ссылкой на Bild.

По словам Владимира, держать себя в форме его вдохновляет легендарный боксер Джордж Форман, ставший чемпионом в сверхтяжелом весе, когда ему исполнилось 45 лет 9 месяцев и 26 дней, что является рекордом.

Я понял, что, несмотря на войну, нельзя забывать о жизни. Спорт – это часть моей жизни. Не хочу обещать ничего грандиозного, но если война в Украине скоро закончится, и наши границы будут существовать без вторжения со стороны России, если я буду в хорошей форме, кто знает? Может быть, у меня появится мечта побить рекорд Джорджа Формана. Это мотивирует меня каждый день вставать и заниматься спортом. У каждого своя мотивация

— сказал Кличко.

Владимир Кличко ушел из бокса в 2017 году после поражения от британца Энтони Джошуа.

Также ранее мы сообщали о том, что цыганский король защитил свой пояс WBC: Фьюри нокаутировал Уайта уже в 6-м раунде