Как информирует «НБН» со ссылкой на материал BoxingNews, экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон высказался о слухах, касающихся потенциального появления в ринге украинского профессионала-супертяжеловеса 49-летнего Владимира Кличко.

Исходя из слов Хаттона, он уверен в победе «молодого и голодного» Даниэля Дюбуа, который сможет одолеть и Владимира Кличко, и Тайсона Фьюри, и Энтони Джошуа, вопреки тому, что те являются восхитительными бойцами.

Британец добавил: он, как тренер и бывший чемпион, сохраняет приверженность миру бокса, но намерен напомнить, что неоднократно сталкивался с моментами, — «когда людей, которыми я восхищаюсь, избивали и нокаутировали».

Хаттон подчеркнул — Кличко может пройти все тесты и оставаться в отличной форме, однако, если провести параллель с поединком Майка Тайсона и Джейка Пола, или выступлением Эвандера Холифилда, то можно сделать вывод, — решение украинца вернуться, вряд ли будет «хорошим»:

…Время Владимира Кличко уже прошло, и сейчас нужно позаботиться о своем здоровье.

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