Как информирует «НБН» со ссылкой на материал SPORT.UA, бывший боксер Евгений Хитров оценил возможность возвращение в данный вид спорта экс-чемпиона мира в супертяжелой весовой категории Владимира Кличко.

Исходя из слов Хитрова, вышеописанное событие, предусматривающее возвращение в бокс 48-летнего профессионала Владимира Кличко, может оказаться достаточно знаковым, потому перспектива появления украинца в ринге — 60 процентов на 40 процентов.

В частности, при такой аналитике учитывается авторитетность нашего экс-чемпиона, позволяющая оперативно организовать бой, и, речь идет о летнем поединке, в котором, вероятно, примет участие кто-то «из топ-10».

Хитров резюмировал:

И не надо обращать внимания на паспортные данные Кличко. Легендарный Бернард Хопкинс завоевывал титулы в еще более почтенном возрасте.

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