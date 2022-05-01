Как сообщает «НБН» со ссылкой на Униан, в финальном поединке в весовой категории до 48 кг украинка победила Жолле Хейер из Саудовской Аравии.

Победу на турнире юная спортсменка посвятила украинским воинам и патриотам, которые защищают Украину от российских оккупантов.

Хочу поблагодарить Господа за эту победу. Эту победу я посвящаю ВСУ, Главному управлению разведки, всем патриотам нашей страны, и лично Сергею Величко и всем харьковским патриотам, которые защищают суверенитет Украины. Слава Украине

— написала Кира Макогоненко в своем Инстаграм.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Кира помогала плести маскировочные сетки для украинских военных.

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