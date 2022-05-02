Слова экс-первой ракетки мира приводит The Guardian, сообщает «НБН».

Думаю, это очень несправедливо по отношению к моим российским товарищам по теннису, моим коллегам. Они не виноваты в том, что сейчас происходит с войной.

В конце концов, то, что происходит в нашей игре, не имеет никакого значения, когда мы видим, как многие умирают и страдают. Видим плохую ситуацию, которая сложилась в Украине

— сказал Надаль.

Ранее российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона. Позже сообщалось, что их также могут не допустить к участию в престижном турнире в Риме.

Рафаэль Надаль назвал запрет Уимблдона на участие российских и белорусских игроков «крайне несправедливым». Официальные лица Уимблдона подтвердили свою позицию на прошлой неделе, заявив, что директива правительства относительно вторжения в Украину не оставила им никакой реальной альтернативы, кроме как отказать в регистрации игрокам из двух стран.

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