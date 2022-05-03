Как сообщает «НБН», на официальном сайте организации говорится о введении следующих санкций:

Женская сборная Россия не сыграет на женском Евро-2022 летом – ее в группе С заменит Португалия, которую россиянки прошли в плей-офф квалификации;

Российские команды не будут участвовать в следующем сезоне еврокубков под эгидой УЕФА. Кроме того, в сезоне 2022/23 Россия получит 4,333 балла в таблицу коэффициентов для мужских команд и 1,750 – для женских (наименьший показатель российских клубов за последние 5 сезонов);

Заявки России на проведение Евро-2028/2032 признаны неприемлемыми из-за возможности плохого влияния на репутацию УЕФА, а также из-за неопределенности сроков отстранения российских команд от участия в турнирах под эгидой Союза;

Сборная России не будет играть в группе второго дивизиона Лиги наций и автоматически займет 4-ю строчку (последнюю), а также 16-ю – в рейтинге всех команд Лиги B;

Результаты сборной России U-21 в группе отбора к молодежному Евро аннулированы, состав группы уменьшен до 5 участников;

Результаты женской сборной России отбора ЧМ-2023 аннулированы, состав группы уменьшен до 5 участников;

Женская сборная России не сыграет в «Финале четырех» по футзалу – ее место в квартете с Украиной, Португалией и Испанией займет Венгрия;

Российские клубы не будут играть в футзальной Лиге чемпионов в сезоне 2022/23;

Сборные России U-17 и U-19 исключены из соответствующих соревнований — команды из групп сыграют минитурнира с участием трех сборных;

Футзальную сборную России заменит Норвегия на жеребьевке группового этапа основного раунда Евро-2024;

Россия не будет участвовать в Кубке Регионов сезона 2022/23 (любительские соревнования).

Ранее ФИФА дисквалифицировала Россию, присудив ей техническое поражение в отборе на ЧМ-2022 против сборной Польши.

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