Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Warrior Games: Team Ukraine.

Украинский герой отдал собственную жизнь за свободу собственного народа.

В свою очередь в материале издания «Фокус» отмечается, что Андрей Котовенко погиб под Харьковом. Именно в этом регионе сейчас идут реально адские боевые действия. Наши защитники сражаются за территорию Украины, которую пытаются оккупировать российские захватчики.

В опубликованном сообщении отмечается:

«Андрей, мы поднимем флаг Украины на многих соревнованиях международного уровня. И это будет сделано в твою честь. Тебя будут все помнить, как защитника нашей страны, родной Украины, который отдал собственную жизнь за наше будущее. Мы отомстим! Светлая память».

Ранее мы уже сообщали о том, что легендарный футболист Дарио Срна, нынешний директор ФК «Шахтер», обратился к украинцам, которые в настоящее время прячутся в бомбоубежищах на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе.