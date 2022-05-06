Как информирует «НБН» со ссылкой на The Ring, кроме Александра Усика в ТОП-10 попал также и Василий Ломаченко.

Таким образом, в материале авторитетного издания появился обновленный рейтинг боксеров нашего времени. При этом сам список не поделен на весовые категории.

В обновленном рейтинге почетные позиции заняли сразу два украинских боксера. Второе место в ТОП-10 досталось чемпиону по тяжелым весам по версии WBA (Super), WBO, IBF и IBO Александр Усик. Перед нашим соотечественником расположился только Сауль Канель Альварес.

Тройку лучших спортсменов в списке замкнул Теренс Кроуфорд. Еще один украинский боксер Василий Ломаченко расположился на седьмом месте в данном рейтинге.

Полный список боксеров, которые попали в ТОП-10 согласно рейтингу Р4Р The Ring:

1. Saul Alvarez

2. Oleksandr Usyk

3. Terence Crawford

4. Naoya Inoue

5. Errol Spence

6. Juan Francisco Estrada

7. Vasily Lomachenko

8. Josh Taylor

9. Roman Gonzalez

10. Kazuto Yoka

Ранее на возможное возвращение в бокс намекнул еще один легендарный боксер, украинец Владимир Кличко.