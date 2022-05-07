Известный олигарх из Российской Федерации Роман Абрамович продает свой футбольный клуб «Челси». Его новым владельцем станет консорциум во главе с миллиардером из Штатов Тоддом Боели.

Как информирует «НБН», информация о продаже ФК «Челси» на официальном уровне уже была подтверждена в самом клубе. Консорциум во главе с Тоддом Боэлем, Марком Уолтером, а также Хансергом Виссом и инвестиционной компанией Clearlake Capital станет новым владельцем «аристократов».

Известно, что общая сумма сделки обойдется новому владельцу в 4,25 миллиарда фунтов Стерлингов. Примечательно, что 2,5 миллиарда из этой суммы будут использованы на покупку акций клуба, и эти деньги будут перечислены на замороженный банковский счет. В самом клубе же уверяют, что эта сумма должна быть пожертвована на благотворительность, о чем ранее говорил и сам Роман Абрамович. Он обещал, что эти деньги пойдут в помощь жертвам войны на территории Украины.

Для перевода денег с замороженного банковского счета Великобритании потребуется одобрение правительства Соединенного Королевства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российского футбола больше не существует, так как в УЕФА ввели беспрецедентные санкции в отношении России.