Как информирует «НБН», Ярмоленко рассказал об этом на своей странице в «Инстаграм».

Так, наш соотечественник, футболист Андрей Ярмоленко не остался в стороне от беды народа Украины. Он не только активно помогает землякам, но также активно работает на информационном пространстве.

Своим фанатам Ярмоленко поведал истину о том, как каждый день оккупационные силы обстреливают завод «Азовсталь», где прячется местное население. Причем обстрелы враг ведет из всего возможного вида вооружения.

При этом Андрей Ярмоленко сделал обращение к международным организациям и мировым политикам с дипломатами. В своей просьбе он призвал открыть зеленый коридор для всех, кто сейчас находится на «Азовстали».

Буквально вчера стало известно о том, что российский олигарх Роман Абрамович продает футбольный клуб «Челси».