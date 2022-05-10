В обновленном рейтинге DAZN Усик вырвался на первую позицию, сбросив с вершины мексиканского боксера Сауля Канело Альвареса. Уроженец Симферополя стал единственным представителем Украины в этот топе лучших боксеров мире вне зависимости от весовой категории, информирует «НБН».

Мексиканский боксер Альварес опустился на третье место после второго поражения в своей карьере – проигрыша сопернику из России Дмитрию Биволу. На второй позиции рейтинга разместился американский боксер-профессионал Теренс Кроуфорд.

Ранее американский ежемесячный журнал The Ring, посвященный боксу, опубликовал свой топ-10 лучших боксеров. Почетные места в рейтинге авторитетного издания заняли сразу два украинца Александр Усик и Василий Ломаченко. Что интересно, в этом списке Альварес обогнал Усика.