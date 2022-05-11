Как сообщает «НБН», бывший форвард опубликовал в сторис Instagram короткий ролик, в котором сообщалось об обстрелах его родного города — Одессы.

Вот так „русский мир“ поздравил город-герой Одессу с девятым мая

— сказал на видео мэр Геннадий Труханов.

Пора нам уже поздравить!

— написал в комментарии к посту экс-футболист.

Фото: Андрей Воронин via Instagram

Осенью 2020 года Воронин был назначен помощником главного тренера московского Динамо. Сразу после начала войны в Украине, развязанной Россией, он покинул РФ.

Позже стало известно, что Андрей разорвал контракт с московским клубом.

Ныне Воронин активно призывает остановить президента России Владимира Путина и предоставить Украине больше вооружения для своей защиты.

Также ранее мы писали о том, что звездный итальянский футболист присоединился к помощи украинцам, которые бегут от войны с Россией