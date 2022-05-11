Как сообщает «НБН», бывший форвард опубликовал в сторис Instagram короткий ролик, в котором сообщалось об обстрелах его родного города — Одессы.
Вот так „русский мир“ поздравил город-герой Одессу с девятым мая
— сказал на видео мэр Геннадий Труханов.
Пора нам уже поздравить!
— написал в комментарии к посту экс-футболист.
Осенью 2020 года Воронин был назначен помощником главного тренера московского Динамо. Сразу после начала войны в Украине, развязанной Россией, он покинул РФ.
Позже стало известно, что Андрей разорвал контракт с московским клубом.
Ныне Воронин активно призывает остановить президента России Владимира Путина и предоставить Украине больше вооружения для своей защиты.
Также ранее мы писали о том, что звездный итальянский футболист присоединился к помощи украинцам, которые бегут от войны с Россией
Обсуждение