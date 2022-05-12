Всемирно известный бренд спортивной одежды и обуви Nike принял решение о прекращении сотрудничества с титулованным российским клубом.

Как информирует «НБН» со ссылкой на издание Тerrikon, компания уведомила руководство московского «Спартака» о том, что она прекращает спонсорский контракт. Причиной тому стало решение УЕФА о том, что ФК из России не сможет принимать участие в еврокубках в следующем сезоне.

Насколько известно, компания спортивной обуви и одежды являлась спонсором «красно-белых» с 2005 года. Теперь же Nike прекратил свое сотрудничество с титулованным российским клубом.

Как известно, сфера спорта в России весьма пострадала из-за санкций, введенных мировым сообществом в результате агрессии Путина в Украине. В частности известно, что РФ и Беларусь могут лишить членства Международного паралимпийского комитета.