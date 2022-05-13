Украинский спортсмен, вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин вновь может появиться на поле в составе неоднократного чемпиона Испании.
Как информирует «НБН» со ссылкой sportnews, испанская пресса пишет, что молодой футболист сыграет за «королевский» клуб в поединке предпоследнего тура чемпионата Испании против Кадиса.
Эту информацию также подтвердил главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти. Он сказал, что главный вратарь ФК «Реал» сыграет в другом матче.
Официальный сайт «сливочных» привел слова итальянского тренера следующим образом:
«Лунин сыграет с «Кадисом», а Куртуа выйдет в старте против «Бетиса».
Следовательно, Лунин сыграет в четвертом матче за «Реал» во всех турнирах этого сезона. Примечательно, что сам матч 37-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Кадисом» должен состояться в воскресенье, пятнадцатого мая. Старт матча запланирован на 20 часов и 30 минут по киевскому времени.
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