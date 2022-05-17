Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Sky Sports.

Я думаю, что поражение сделало его лучше. У него открылись глаза. Поражение сделало его психически более устойчивым. Я думаю, что он знает, что ему нужно делать. Усика нельзя списывать со счетом со счетов, он — невероятный боксер. Но я бы хотел думать, что Энтони находится в форме, которая позволит ему одержать победу

— сказал Кларк.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее вероятной датой реванша между боксерами промоутер Эдди Хирн назвал 23 июля. Позже Усик поделился небольшим секретом перед реваншем с Джошуа, сказав, что может поменять стойку.

Напомним, ранее мы писали о том, что бой Усик Джошуа состоится: украинский спортсмен начал подготовку к матчу реваншу