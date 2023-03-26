Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на интервью Александра Красюка в «Fighting on the Inside Podcast«.

Во время своего интервью промоутер действующего чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика рассказал о том, что несмотря на срыв поединка с Фьюри Усик всё же должен провести бой.

Сообщается, что на данный есть три претендента, которые могли бы подраться с Усиком. Среди них действующий первый номер рейтинга WBA Даниэль Дюбуа, а также первый номер рейтинга IBF Филипп Хргович. Третьим претендентом на бой с Усиком считают Джо Джойса, который на данный момент является вторым в рейтинге WBO, а также владеет поясом.

Как раз таки британца Джо Джойса Александр Красюк считает самым сложным соперником, промоутер заявил, что бой против Джойса для Александра Усика в некоторой степени может быть даже сложнее чем бой против Тайсона Фьюри.

Отметим, что в 2013 в рамках Всемирной серии бокса Александр Усик уже дрался против Джо Джойса, тогда представитель «Украинских атаманов» одержал победу над британцем.

Помимо этого мы также ранее писали о том, что Виталий Кличко дал комментарий по поводу поединка Фьюри-Усик.