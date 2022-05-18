Франк Рибери высказал собственное мнение относительно того, уйдет ли он на пенсию в ближайшие месяцы, готов ли футболист покинуть игру в футбол.

Как информирует «НБН» со ссылкой на Чемпионат Италии, легендарный футболист Франк Рибери, несмотря на свой возраст в тридцать девять лет не имеет намерения уходить на пенсию. Он считает, что у него в запасе есть еще один футбольный сезон.

Когда спортсмену задали вопрос о тренерской должности и, как следствие, о выходе на пенсию, Франк Рибери ответил:

«В настоящее время я еще не думаю об этом, так как я хочу еще играть. Но вот уже в следующем году мы посмотрим. Но если я еще могу дать что-то на поле, то я хочу сделать это».

В настоящее время остается неясным одно – где именно, в каком клубе в следующем сезоне будет играть Франк Рибери, так как летом текущего года истекает его следующий контракт с «Салернитаной».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Роберт Левандовски повторил рекорд легендарного Мюллера.