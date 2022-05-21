Как информирует «НБН», об этом говорится на сайте Sportanalytic.com

Дословно из заявления Петракова:

«Весьма сильная команда. Ее лидер – игрок ФК «Ливерпуль» Робертсон. Многие другие футболисты этой команды также играют в Англии. Они весьма быстры, атлетичны. Я весьма хорошо изучил их манеру игры. Делал все это еще с момента жеребьевки, еще до того, как началась война. Потом я на протяжении полутора месяцев вовсе не мог смотреть футбол. Мы не сдадимся, хотя нужно признать, что в Шотландии нам будет сложно, ведь они будут иметь там огромную поддержку».

Насколько известно, матч сборной Шотландии против Украины должен пройти первого июня текущего года в Глазго.

Немного ранее мы уже писали о том, как видит свою дальнейшую карьеру футболиста легендарный Франк Рибери.