Как информирует «НБН» со ссылкой на sport.ua, форвард сборной Франции пояснил, что он принял решение и далее выступать за ПСЖ и не переходить в мадридский «Реал».

Дословно из заявления футболиста:

«Я весьма уважительно отношусь к мадридскому «Реалу». Также я уважаю Флорентино Переса. Они все для меня сделали, они старались меня сделать счастливым. Именно поэтому я позвонил ему лично. Мы имеем близкие отношения. Просто я принял решение для себя. Я сделал самый лучший выбор. Я не знаю, что может произойти в будущем. Не знаю, где я могу быть спустя три года».

При этом Мбаппе высказал слова благодарности болельщикам испанского футбольного клуба. По его словам, они всегда принимали его как одного из них.

«Я прекрасно понимаю их разочарование, а также надеюсь на том, что они поймут мое решение остаться в собственном государстве».

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