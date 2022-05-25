Втему У корпорации Nike проблемы с законом

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Ведомости и письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.

Отмечается, что Inventive Retail Group принадлежит крупнейшая в России монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера. IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под брендом Nike.

В письме решение американской компании объясняется неспособностью Nike «в ближайшем будущем» организовать поставки товаров в Россию.

«По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», – заявил Смыков.

По его словам, эти сообщения стали для него таким же ударом, как для всех сотрудников. Смыков напомнил, что совместный с американским партнером бизнес был начат 10 лет назад, все это время «с любовью выстраивали в стране лучшую сеть магазинов», но теперь она не сможет существовать.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците.

Она сообщила, что компания не сможет «продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов» и будет вынуждена их закрыть. Семушина отказалась комментировать отношения с производителем.

Представитель американского ритейлера сообщил, что Nike приняла решение не продолжать существующие и не вступать в новые деловые отношения, включая UP&Run (входит в IRG) в связи с операционными сложностями.

Деловая активность в России прекращена, но компания продолжает производить все выплаты своим сотрудникам, сказал представитель компании.

По мнению директора ритейл-департамента Core.XP Марины Малахатько, отказ от продления соглашения с IRG может означать полный выход Nike с российского рынка.

С марта по май количество монобрендовых магазинов Nike в РФ уже сократилось со 116 до 56, по данным на сайте компании. Из них 19 временно закрыты. IRG управляет 37 торговыми точками Nike. Из информации на сайте группы следует, что девять магазинов пока не работают.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что компания Nike разорвала сотрудничество с московским «Спартаком»