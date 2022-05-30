Как информирует «НБН», об этом говорится на сайте Челси.

Как известно, права на собственность клубом перешли от олигарха из Российской Федерации Романа Абрамовича консорциуму Clearlake Consortium. Последний возглавляет американец Тодд Бёли.

Известно, что английский футбольный клуб «Челси» был продан за 4,25 миллиарда фунтов Стерлингов.

Таким образом, бизнесмен из Российской Федерации больше не будет иметь никакого отношения к лондонскому клубу. Кроме того, он ничего не получит из суммы, за которую продал команду. Часть денежных средств правительство Великобритании хочет направить на поддержку Украинского государства.

Отмечается, что 1,75 миллиарда фунтов будут вложены конкретно в футбольный клуб «Челси». При этом еще 2,5 миллиарда – конкретно цена приобретения футбольного клуба.