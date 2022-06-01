Как информирует «НБН» об этом говорится в сообщении ВВС.

Дословно из заявления Андрея Шевченко:

«Игра, которая состоится в Шотландии, является надеждой целой страны. Сейчас для Украины очень важна поездка на ЧМ. Мотивация есть просто невероятная. Сам результат нужно отложить в сторону… Ребята должны все силы бросить на сосредоточение на игре. Наша команда должна играть для тех, кто за нее болеет. Играть для всей Украины. Для дома и тех, кто сейчас стоит на защите Украинского государства. Это нужно и для тех, кто покинул территорию Украины».

Кроме того, бывший тренер сборной Украины подчеркнул, что он верит в то, что национальная команда одержит победу в игре против сборной Шотландии, а также выиграет у команды Уэльса, которая ожидает победителя первой игры.

Согласно словам Андрея Шевченко, нашим спортсменам не нужно ничего говорить перед игрой. Они и так сами все хорошо понимают.

Ранее о матче сборноой Украины против Шотландии высказался еще один легендарный украинский футболист Андрей Ярмоленко.