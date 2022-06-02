После того, как украинская сборная обыграла Шотландию и вышла в плей-офф ЧМ-2022, легенда мирового футбола в своем Instagram обнародовал письмо к кремлевскому диктатору, информирует «НБН».

Знаменитый игрок сообщил, что он хочет использовать матч, как возможность обратиться к главе РФ. Звездный форвард призвал лидера россиян остановить кровопролитие в Украине. По его Пеле, насилие ничем не может быть оправдано. 81-летний бразилец подчеркнул, что война приносит только боль, мучения и страх.

«Король футбола» вспомнил, что с главой РФ он последний раз виделся пять лет назад в Москве во время Кубка Конфедераций. Тогда глава государства признался, что Пеле – один из его любимых игроков.

Легендарный футболист не мог представить, что после обмена улыбками и долгими рукопожатиями с российским президентом, сегодня они будут разделены.

Отметим, что наша сборная уверенно обыграла Шотландию на поединке в Глазго. По результатам игры Украина проведет матч в финале плей-офф с командой Уэльса 5 июня в Кардиффе.