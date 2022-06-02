Как информирует «НБН» ссылаясь на трансляцию матча, наши ребята в поединке полуфинала плей-офф квалификации Чемпионата мира-2022 по футболу выиграла в сборной Шотландии. Важно отметить, что матч закончился со счетом 1:3, а сам поединок проходил в Глазго.

Известно, что первый гол за национальной сборную на тридцать третей минуте матча забил лидер команды Андрей Ярмоленко. Потом, на 49-й минуте, второй мяч эффектным ударом головой в ворота соперника забил Роман Яремчук. На 79-й минуте матча сборная Шотландии сократила отрыв в счете до 1:2. У шотландцев отличился Макгрегор. Это произошло на 79-й минуте. Однако Артем Довбик на 90-й минуте расставил все точки над «і», забив в ворота оппонента третий мяч.

По результатам игра наша сборная проведет матч в финале плей-офф с командой Уэльса. Поединок запланирован на пятое июня в Кардиффе. Именно там и определится последний, 13-й участник от Европы на Чемпионате мира-2022.

Напомним, непосредственно перед матчем сборной Украины и Шотландии Андрей Шевченко сделал важное заявление.