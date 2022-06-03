Глава России подписал указ, согласно которому шахматиста наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Официально знак отличия Карякин получил за заслуги в развитии спорта РФ и популяризации шахматного движения, однако россияне сочли его недостойным медали, информирует «НБН».

Шахматист отреагировал на решение Путина в своем Telegram-канале. Он поблагодарил главу Кремля и отметил, что служит России.

В то же время соответствующее событие граждане РФ назвали позором и засомневались в официальной причине награждения предателя Украины. Читатели портала Sports.ru начали оставлять едкие комментарии: по их мнению орден экс-чемпиону мира достался за поддержку «спецоперации» и кремлевского диктатора.

Жители страны-агрессора обвинили шахматиста в том, что он выслужился перед российским руководством. Кроме того, досталось и Путину, который обесценил награды, выдавая их тем, кто поддерживает его кровавую политику.

Напомним, что призвал Путина остановить войну легенда футбола Пеле. Знаменитый форвард опубликовал письмо к российскому диктатору, в котором заявил, что ничто не может оправдать насилие.