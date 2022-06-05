Как информирует «НБН», в интервью Associated Press Павелко заявил, что наша страна намерена возобновить чемпионаты по футболу. Более того, согласно его словам, это должно произойти уже в августе месяце.

Дословно из заявления Павелко:

«Я имел разговор с гарантом Конституции Украины Владимиром Александровичем Зеленским. Мы говорили о том, как важно, чтобы футбол отвлекал общество… Нами вместе было принято решение, что уже в августе месяце в нашей стране будет возобновлен чемпионат Украины. И играть мы будем на всех уровнях: УПО, первая и вторая лиги, а также чемпионат для женщин. Такое решение принято вместе с президентом Украинского государства».

Также известно о том, что Павелко провел встречу с президентом FIFA Джанни Инфантино. Она состоялась в Париже. Помимо того в Любляне Павелко встретился с президентом УЕФА Александром Чеферином. Президент ассоциации футбола Украины сообщил им, что Украинское государство возобновляет чемпионаты во время военного положения, под бомбами, и весьма рассчитывает на поддержку со стороны футбольных союзов.

Напоследок Павелко добавил, что УАФ будет обсуждать с военными и властями, как безопасно все это организовать.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что легендарный футболист Пеле обратился к Путину.