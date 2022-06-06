Как информирует «НБН», в своем сообщении на странице в «Инстраграм» Шевченко написал «теплые» слова в адрес украинских спортсменов после их проигрыша от команды Уэльса.

В частности, в своей публикации экс-наставник «сине-желтых» выложил свежую фотографию сборной Украины из поединка против Уэльса. Бывший тренер сборной нашей страны весьма тепло поддержал наших ребят, которые сражались на поле во время матча, как самые настоящие львы.

В своем сообщении легендарный украинский футболист написал:

«С большой гордостью и высоко поднятой головой! Я очень горд нашей сборной, а также самыми преданными в мире болельщиками! Вы всем доказали, что мы будем всегда бороться до самого конца, без какой-либо пощады. Ведь результатом в жизни далеко не все определяется. Мы будем все вместе двигаться к следующим результатам, к победам! Слава Украине!».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Украине возобновляются футбольные чемпионаты.