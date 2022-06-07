Как информирует «НБН» со ссылкой на Fanday, по мнению Вацко Александр Петраков обязан оставаться на своей должности, несмотря на поражение от команды Уэльса.

Согласно мнению комментатора, несмотря на многочисленные дискуссии относительно увольнения Петракова, которые начались после того, как наша сборная проиграла Уэльсу, наставник «сине-желтых» заслужил доверие.

Дословно из заявления Вацко:

«Я считаю, что в настоящее время вопрос увольнения главного тренера нашей национальной команды по футболу не является актуальным. Под шефством Петракова до игры против Уэльса наши ребята ни одного матча не проиграли. Ему удалось пройти квалификацию, а также выйти в плей-офф со второго места, а первое там заняла сборная Франции. Петракову не удалось сделать сенсацию, однако он выполнил сполна свой долг».

Ранее результат игры сборной Украины против Уэльса прокомментировал легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.