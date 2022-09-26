Как информирует «НБН», из сообщения, обнародованного в «Твиттер» Майклом Бенсоном, стало известно, что «Цыганский король» стремится к тому, чтобы провести бой со своим соотечественником уже в декабре месяце текущего года. Однако поединок между двумя британцами остается под вопросом.

Речь идет о том, что Эй Джей до сих пор не подписал контракт. Как следствие у Фьюри в очередной раз началось словесное нападение на своего оппонента. «Цыганский король» выставил ультиматум Джошуа.

Дословно из заявления Тайсона Фьюри:

«Ты подпишешь этот контракт, трус! Или ты его не подпишешь. Мне кода пришел договор от Уайлдера, я поставил свою подпись под ним в течение двадцати четырех часов. Все потому, что я хотел разбить лицо ему. А вот у тебя этот контракт уже целых десять дней, с@ка. И если ты не сделаешь это сегодня, то «Цыганский король» пойдет дальше».

Ранее перед этим Тайсон Фьюри также грубо обратился к Александру Усику.