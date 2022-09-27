Как информирует «НБН» со ссылкой на твиттер Майкла Бенсона, Тайсон Фьюри отметил, что свой следующий бой он проведет с экс-претендентом на пояс Махмудом Чарром.



Дословно из сообщения Фьюри:

«Я с нетерпением жду боя с мужчиной, который на самом деле хочет сражаться, который имеет огонь, желание, а также тем, кто сражался против нескольких лучших боксеров. Он в очередной раз делает шаг вперед. Выйди туда, Чарр».

На такое сообщение «Цыганского короля» Чарр ответил буквально сразу же:

«Фьюри, у тебя очень хороший выбор. Ты принял отличное решение – сразиться с лучшим. Брат, мы точно дадим нашим фанатам самое большое удовольствие всех времен».

Напомним, ранее мы уже писали о словесных выпадах Тайсона Фьюри в сторону Усика.